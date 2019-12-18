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ЄС прийме понад 30 тис. біженців в 2020 році

Новини » Політика     18.12.2019 - 20:35
ЄС прийме понад 30 тис. біженців в 2020 році
Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

У пріоритеті програми - біженці з країн Середземномор'я, Нігеру і Руанди

Більше 30 тисяч біженців світу прийме Європейський Союз (ЄС) до 2020 року за програмою переселення, в першу чергу з кризових регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в пріоритеті програми - біженці з країн Середземномор'я, Нігеру та Руанди, учасники програми отримують з бюджету ЄС 10 тис. євро за кожного прийнятого біженця.

"У відповідності з прогнозом Управління верховного комісара ООН у справах біженців, пріоритет в рамках програми отримають мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн середземноморського регіону, а також Нігеру і Руанди", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що таку кількість місць держави-учасники ЄС підготували в рамках програми переселення.

"Зокрема, Німеччина має намір розмістити до 5,5 тисячі мігрантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) попередила про збільшення нужденних в гуманітарній допомозі, в 2020 році будуть потребувати 168 млн людей на планеті. Серед 168 млн людей потребують гуманітарної допомоги, майже 60 млн - діти.

Як повідомляло РБК-Україна, ООН зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Для необхідної допомоги ООН хоче зібрати 162 млн доларів.

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