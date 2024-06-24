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У ЄС пригрозили "зачинити двері" для Грузії, якщо влада продовжить свою політику

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейська перспектива Грузії буде скасована, якщо влада цієї країни продовжить свою політику.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Двері для вступу Грузії до Європейського Союзу відчинені. Але якщо уряд продовжить йти тим же шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері будуть зачинені", - сказав він.

За його словами, грузинський народ постраждає від того, що європейська перспектива "зменшиться або навіть скасується".

Боррель повідомив, що питання щодо заходів щодо Грузії обговорюватиметься під час сьогоднішньої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС. "Ми говоримо про серйозні речі", - сказав він.

Санкції проти грузинського режиму

Раніше видання Euractiv повідомляло, що ЄС готує санкції проти Грузії, скорочення фінансової допомоги та візові обмеження через ухвалений закон про "іноземних агентів". Закон, спрямований проти інститутів громадянського суспільства, був ухвалений, незважаючи на протести у Тбілісі.

Рада Європейського Союзу надала Грузії статусу офіційного кандидата на вступ до ЄС у грудні 2023 року.

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