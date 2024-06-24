RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС пригрозили "закрыть дверь" для Грузии, если власти продолжат свою политику

Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейская перспектива Грузии будет отменена, если власти этой страны продолжат свою политику.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Дверь для вступления Грузии в Европейский Союз открыта. Но если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта", - сказал он.

По его словам, грузинский народ пострадает от того, что европейская перспектива "будет уменьшена или даже отменена".

Боррель сообщил, что вопрос о мерах в отношении Грузии будет обсуждаться во время сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. "Мы говорим о серьезных вещах", - сказал он.

Санкции против грузинского режима

Ранее издание Euractiv сообщало, что ЕС готовит санкции против Грузии, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за принятого закона об "иностранных агентах". Закон, направленный против институтов гражданского общества, был принят, несмотря на протесты в Тбилиси.

Совет Европейского Союза предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГрузия