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ЕС прекратит импорт российского угля летом и откажется от нефти до конца года, - Шольц

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Берлин, Понедельник 02 мая 2022 09:19
ЕС прекратит импорт российского угля летом и откажется от нефти до конца года, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз намерен прекратить импорт российского угля уже этим летом. При этом ЕС откажется от российской нефти до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Indian Express.

"Сейчас мы проводим очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим импорт российского угля этим летом, мы постепенно откажемся от российской нефти до конца года и сильно сократим импорт газа из России", - заявил немецкий канцлер.

Он также добавил, что война, которую Россия развязала против Украины, имеет серьезные последствия для мировой экономики, влияя на поставки пшеницы и продовольственную безопасность во всем мире.

"Германия, как председательствующая в G7, поддерживает наших партнеров в смягчении последствий войны России для глобальной продовольственной безопасности", - добавил Шольц.

Напомним, Британия может стать основным транзитером природного газа в Европу на фоне попыток стран ЕС сократить зависимость от РФ.

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Олаф Шольц Российская Федерация Евросоюз
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