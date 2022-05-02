ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку і відмовиться від нафти до кінця року, - Шольц

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 02 травня 2022 09:19
ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку і відмовиться від нафти до кінця року, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський союз має намір припинити імпорт російського вугілля вже цього літа. При цьому ЄС відмовиться від російської нафти до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Indian Express.

"Зараз ми проводимо дуже амбітну політику щодо зниження нашої залежності від імпорту викопного палива з Росії. Ми припинимо імпорт російського вугілля цього літа, ми поступово відмовимося від російської нафти до кінця року і сильно скоротимо імпорт газу з Росії", - заявив німецький канцлер.

Він також додав, що війна, яку Росія розв'язала проти України, має серйозні наслідки для світової економіки, впливаючи на постачання пшениці і продовольчу безпеку в усьому світі.

"Німеччина, як головуюча в G7, підтримує наших партнерів у пом'якшенні наслідків війни Росії для глобальної продовольчої безпеки", - додав Шольц.

Нагадаємо, Британія може стати основним транзитером природного газу до Європи на тлі спроб країн ЄС скоротити залежність від РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц Російська Федерація Евросоюз
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу