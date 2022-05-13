ЕС предупреждает о недостатках в европейских армиях на фоне войны в Украине, - СМИ

Европейская комиссия провела инвентаризацию недостатков инвестиций в оборону. В заключении говорится о серьезных проблемах на фоне военных действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Брюссель призвал страны-члены ЕС увеличить оборонные бюджеты и инвестиции в армию.Еврокомиссия заявила, что возьмет на себя координацию перевооружения.

В частности, в список "слабых сторон" обороны европейских государств внесли противовоздушную оборону городов и объектов инфраструктуры, а также недостаточное количество вооружения.

Отмечается, что Еврокомиссия, проверив военные расходы, заявила о "плачевном положении уязвимости, особенно в случае открытой войны".

Ранее мы сообщали, что Британия ищет по всему миру запасы советской техники. Ее выкупят и передадут Украине.

Также напомним, что Сенат США не смог оперативно принять законопроект о военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Сенатора Рэнд Пол в последнюю минуту внес поправки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.