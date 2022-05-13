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ЄС попереджає про недоліки в європейських арміях на тлі війни в Україні, - ЗМІ

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Брюссель, П'ятниця 13 травня 2022 10:47
ЄС попереджає про недоліки в європейських арміях на тлі війни в Україні, - ЗМІ Фото: Єврокомісія попереджає про недоліки в обороні і армії (flick com)
Автор: Наталія Юрченко

Європейська комісія провела інвентаризацію недоліків інвестицій в оборону. У висновку йдеться про серйозні проблеми на тлі військових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Відзначається, що Єврокомісія, перевіривши військові витрати, заявила про "жалюгідне становище уразливості, особливо в разі відкритої війни".

Зокрема, до списку "слабких сторін" оборони європейських держав внесли протиповітряну оборону міст та об'єктів інфраструктури, а також недостатню кількість озброєння.

Брюссель закликав країни-члени ЄС збільшити оборонні бюджети та інвестиції в армію.Єврокомісія заявила, що візьме на себе координацію переозброєння.

Раніше ми повідомляли, що Британія шукає по всьому світу запаси радянської техніки. Її викуплять і передадуть Україні.

Також нагадаємо, що Сенат США не зміг оперативно прийняти законопроект про військову допомогу Україні в розмірі 40 млрд доларів. Сенатора Ренд Пол в останню хвилину вніс поправки.

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