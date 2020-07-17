В ЕС предупредили пилотов об опасности полетов над Ираном

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) опубликовало предупреждение об опасности полетов в воздушном пространстве Ирана. У Пентагона есть данные, что Иран перевел ПВО в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщает пресс-служба EASA.

Как говорится в документе, существует опасность активизации средств ПВО. Пилотам рекомендуется совершать полеты не ниже эшелона 250 (7600 м).

Американские военные считают, что иранские зенитные ракетные комплексы будут готовы стрелять по целям, которые воспримутся как угроза.

Напомним, в январе 2020 года в Иране сбили украинский самолет. Он был сбит ракетой, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек.

Отметим, Украина не согласна, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки.

В то же время официальный Тегеран заявил, что самолет был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

Напомним, расшифровку бортовых самописцев самолета МАУ во Франции готовы начать уже в июле, как только получат их от Ирана.