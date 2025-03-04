Фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи: деталі

Європейська Комісія оголосила про значну ініціативу зі зміцнення оборонного потенціалу Європи на тлі загроз, що стоять перед континентом.

Голова ЄС Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа готова інвестувати в оборону понад 150 мільярдів євро, які мають бути використані для виробництва сучасних засобів протиповітряної оборони.

Цей крок є частиною стратегічного плану, який фон дер Ляєн описала як "переозброєння Європи".

Одним з основних аспектів цього плану є розширення використання державного фінансування в оборонній сфері, що дасть змогу країнам ЄС здійснювати масштабні інвестиції в розробку та виробництво нових оборонних технологій.

До того ж, ЄС планує створити новий механізм кредитування на суму 150 мільярдів євро, щоб допомогти країнам-членам Євросоюзу інвестувати в модернізацію своїх армій.

Фон дер Ляєн також наголосила на важливості використання можливостей бюджету Європейського Союзу для фінансування оборонних ініціатив.

Одним із головних завдань є забезпечення мобілізації приватного капіталу через Ощадно-інвестиційний союз, а також через Європейський інвестиційний банк, що дасть змогу залучити додаткові кошти для розвитку оборонної промисловості.

"Це момент для Європи, і ми маємо його виправдати", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Загалом, ці кроки мають на меті мобілізувати близько 800 мільярдів євро для створення потужного оборонного потенціалу.