ЕС представил план на 800 миллиардов евро по увеличению расходов на оборону, - фон дер Ляйен

Европейская Комиссия объявила о значительной инициативе по укреплению оборонного потенциала Европы на фоне угроз, стоящих перед континентом.

Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа готова инвестировать в оборону более 150 миллиардов евро, которые должны быть использованы для производства современных средств противовоздушной обороны и оружия.

Этот шаг является частью стратегического плана, который фон дер Ляйен описала как "перевооружение Европы".

Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.

К тому же, ЕС планирует создать новый механизм кредитования на сумму 150 миллиардов евро, чтобы помочь странам-членам Евросоюза инвестировать в модернизацию своих армий.

Фон дер Ляйен также подчеркнула важность использования возможностей бюджета Европейского Союза для финансирования оборонных инициатив.

Одной из главных задач является обеспечение мобилизации частного капитала через Сберегательно-инвестиционный союз, а также через Европейский инвестиционный банк, что позволит привлечь дополнительные средства для развития оборонной промышленности.

"Это момент для Европы, и мы должны его оправдать", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В общем, эти шаги имеют целью мобилизовать около 800 миллиардов евро для создания мощного оборонного потенциала.