ЕС представил план на 800 миллиардов евро по увеличению расходов на оборону, - фон дер Ляйен

План предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Европейская Комиссия объявила о значительной инициативе по укреплению оборонного потенциала Европы на фоне угроз, стоящих перед континентом.
Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа готова инвестировать в оборону более 150 миллиардов евро, которые должны быть использованы для производства современных средств противовоздушной обороны и оружия.
Этот шаг является частью стратегического плана, который фон дер Ляйен описала как "перевооружение Европы".
Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.
К тому же, ЕС планирует создать новый механизм кредитования на сумму 150 миллиардов евро, чтобы помочь странам-членам Евросоюза инвестировать в модернизацию своих армий.
Фон дер Ляйен также подчеркнула важность использования возможностей бюджета Европейского Союза для финансирования оборонных инициатив.
Одной из главных задач является обеспечение мобилизации частного капитала через Сберегательно-инвестиционный союз, а также через Европейский инвестиционный банк, что позволит привлечь дополнительные средства для развития оборонной промышленности.
"Это момент для Европы, и мы должны его оправдать", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
В общем, эти шаги имеют целью мобилизовать около 800 миллиардов евро для создания мощного оборонного потенциала.
Напомним, что президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Уже на следующей неделе она представит соответствующий план.
По итогам саммита в Лондоне Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры провели конструктивную и откровенную дискуссию относительно того, что необходимо для того, чтобы поставить Украину в позицию силы. По ее словам, Украине нужны всесторонние гарантии безопасности, которые укрепят ее экономические и военные позиции.
Фон дер Ляйен отметила срочную необходимость перевооружить Европу, а Европейская Комиссия представит соответствующий план на саммите 6 марта.