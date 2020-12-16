ЄС представив стратегію боротьби з кібератаками

Фото: прапори ЄС (flickr.com/libereurope)

Європейська комісія представила нову стратегію для боротьби з хакерські атаки. Кіберстратегія ЄС передбачає, зокрема, створення мережі оперативних центрів кібербезпеки з широким використанням штучного інтелекту.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

ЄК запропонувала створити нову структуру Євросоюзу - Об'єднаний кибервідділ ЄС - для координації дій країн товариства по виявленню хакерських атак і відповіді на них.

"Єврокомісія готується до створення шляхом поетапних переговорів з країнами товариства нового Об'єднаного кибервідділу для активізації співпраці між структурами держав ЄС, відповідальними за виявлення, стримування і дій у відповідь на кібератаки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Євросоюз буде працювати з ООН та іноземними партнерами, використовувати санкції для захисту прав людини і фундаментальних свобод в інформаційному просторі.

"ЄС буде просувати міжнародну безпеку і стабільність в кіберпросторі, захищати права людини і фундаментальні свободи онлайн, розвивати міжнародні норми і стандарти, які повинні відображати базові цінності Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Також Стратегія передбачає практичну допомогу партнерам зміцнення кібербезпеки. Зокрема, 20 проектів у сфері боротьби з кіберзлочинністю на Західних Балканах, у країнах Східного партнерства та Південного сусідства ЄС.

Для реалізації стратегії у період з 2021 по 2027 рік планується залучити 4,5 мільярда євро у вигляді інвестицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз створює Кібернетичні сили ЄС швидкого реагування, до складу яких увійшли представники шести держав.

Крім того, наприкінці вересня країни ЄС, Агентство ЄС з кібербезпеки (ENISA) і Єврокомісія почали спільні навчання з кібербезпеки.