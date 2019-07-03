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Brexit без соглашения с Евросоюзом будет стоить Британии 114 млрд долларов

Новости » Экономика    03.07.2019 - 03:10
Brexit без соглашения с Евросоюзом будет стоить Британии 114 млрд долларов
Иллюстративное фото (twitter.com/Independent)

Кандидаты на должность главы правительства Британии обещают вывести страну из ЕС до 31 октября

Самовольный выход Великобритании из Европейского союза может стоить бюджету страны 90 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом сообщил министр финансов Филипп Гаммонд, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В долларовом эквиваленте эта сумма составит 114 миллиардов. По словам Гаммонда, эта сумма должна быть учтена в налогах.

"Это должно быть учтено также в будущих расходах и налоговых решениях", - сказал министр финансов.

Добавим, что сейчас вместо Терезы Мэй на должность главы британского правительства претендуют двое кандидатов - бывший мэр Лондона Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант. Оба они пообещали вывести Британию из Евросоюза до 31 октября - независимо от того, будет завершена сделка с ЕС или нет.

Напомним, бывший руководитель министерства иностранных дел Великобритании, претендент на кресло главы правительства Борис Джонсон считает, что страна должна подготовиться к выходу из ЕС без соглашения. Также покинув ЕС, Великобритания будет торговать с блоком по правилам Мировой организации торговли.

Великобритания должна покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения Терезы Мэй. Она ушла в отставку вскоре после того, как не смогла согласовать с британским парламентом соглашение относительно выхода Британии из ЕС. Добавим, что 10 апреля Мэй и лидеры ЕС на экстренном саммите в Брюсселе договорились о продлении срока Brexit до 31 октября.

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