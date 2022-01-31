ЕС предоставит Украине транш на 600 млн евро без дополнительных условий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента .

Сообщается, что президент Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. По словам Зеленского, решение ЕС о выделении 1,2 млрд евро стало своевременным сигналом для финансовых рынков и должно способствовать поддержанию стабильности украинской экономики.

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.