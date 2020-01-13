ЕС предоставит Украине поддержку в развитии "зеленой" энергетики

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз предоставит Украине поддержку в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В рамках десятой Ассамблеи IRENA украинская делегация во главе с министром Алексеем Оржелем встретилась с Симсон. Оржель поблагодарил ее за поддержку в газовых переговорах.

Симсон отметила, что после переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусироваться на энергии будущего.

"После переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусуватися на энергии будущего, развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку", - сказала Симсон.

Напомним, в конце 2018 года глава правительства Владимир Гройсман анонсировал, что в 2019 году государство направит почти 7 млрд гривен на мероприятия по энергоэффективности.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывают обновленные государственные строительные нормы по строительству жилых зданий, которыми планируется предусмотреть, что новые и реконструированные дома должны иметь класс энергоэффективности не ниже "С".