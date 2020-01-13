ЄС надасть Україні підтримку у розвитку "зеленої" енергетики

Єврокомісар Карді Сімсона зазначила, що після переговорів з транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього
Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсона заявила, що Європейський союз надасть Україні підтримку у розвитку відновлювальної енергетики та енергоефективності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.
У рамках десятої Асамблеї IRENA українська делегація на чолі з міністром Олексієм Оржелем зустрілася з Сімсона. Оржель подякував за підтримку в газових переговорах.
Сімсона зазначила, що після переговорів з транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього.
"Після переговорів з транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку", - сказала Сімсона.
Нагадаємо, в кінці 2018 року глава уряду Володимир Гройсман анонсував, що в 2019 році держава спрямує майже 7 млрд гривень на заходи з енергоефективності.
Як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробляють оновлені державні будівельні норми з будівництва житлових будинків, якими планується передбачити, що нові і реконструйовані будинки повинні мати клас енергоефективності не нижче "С".