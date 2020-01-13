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ЄС надасть Україні підтримку у розвитку "зеленої" енергетики

Новини » Політика     13.01.2020 - 20:53
ЄС надасть Україні підтримку у розвитку "зеленої" енергетики
Фото: Карді Сімонс і Олексій Оржель (mpe.kmu.gov.ua)

Єврокомісар Карді Сімсона зазначила, що після переговорів з транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсона заявила, що Європейський союз надасть Україні підтримку у розвитку відновлювальної енергетики та енергоефективності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

У рамках десятої Асамблеї IRENA українська делегація на чолі з міністром Олексієм Оржелем зустрілася з Сімсона. Оржель подякував за підтримку в газових переговорах.

Сімсона зазначила, що після переговорів з транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього.

"Після переговорів з транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку", - сказала Сімсона.

Нагадаємо, в кінці 2018 року глава уряду Володимир Гройсман анонсував, що в 2019 році держава спрямує майже 7 млрд гривень на заходи з енергоефективності.

Як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробляють оновлені державні будівельні норми з будівництва житлових будинків, якими планується передбачити, що нові і реконструйовані будинки повинні мати клас енергоефективності не нижче "С".

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