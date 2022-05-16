ЕС предоставит Украине краткосрочную финансовую помощь, - Reuters

Европейская комиссия намерена предложить в среду новый пакет финансовой помощи Украине. Она будет включать новые кредиты для предоставления немедленной ликвидности Киеву и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Размер краткосрочной финансовой поддержки все еще определяется, но два чиновника, знакомые с обсуждениями, сказали Reuters, что они ожидают, что она будет примерно покрывать финансовые потребности Украины в течение двух месяцев, в основном за счет кредитов.
По данным источников, деньги будут поступать из бюджета ЕС и от правительств ЕС. Таким образом, решено отказаться от планов, согласно которым, что средства могут быть привлечены на рынке с выпуском совместных облигаций, обеспеченных бюджетом ЕС.
В апреле Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что Украине требовалось около 5 миллиардов долларов в месяц в течение как минимум трех месяцев, чтобы восполнить немедленный финансовый дефицит, вызванный вторжением России.
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