До 5 млрд долларов в месяц: Шмыгаль объяснил, где Украина планирует брать деньги

Украине для закрытия дефицита бюджета потребуется до 5 млрд долларов в месяц. Правительство уже определило план действий и провело переговоры с партнерами для решения данной проблемы.

"Безусловно, мы на май ожидаем следующие 5 млрд долларов, в которых мы нуждаемся. Договорились с МВФ - лично с главой Фонда Кристалиной Георгиевой были переговоры, - что они берутся помогать собрать Украине эту разницу ежемесячно", - отметил глава правительства.

По его словам, закрывать дефицит в бюджете Украины в большей степени будут помогать США. Ожидается, что Вашингтон ежемесячно будет выделять около 2 млрд долларов.

"Мы также договорились - просили Конгресс и вели переговоры с президентом США и с министром финансов США Джанет Йеллен, - что США в этой разнице в 5 млрд будут давать 2 млрд ежемесячно. И они проголосовали, что в пакете поддержки для Украины на 33 млрд более 8 млрд долларов - это на четыре месяца. То есть они будут каждый месяц делать взнос через административный счет МВФ на сумму более 2 млрд долларов", - пояснил Шмыгаль.