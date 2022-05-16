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ЄС надасть Україні короткострокову фінансову допомогу, - Reuters

Фото: ЄС надасть Україні негайну допомогу (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія має намір запропонувати в середу новий пакет фінансової допомоги Україні. Вона включатиме нові кредити для надання негайної ліквідності Києву і зобов'язання з довгострокового фінансування відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Розмір короткострокової фінансової підтримки все ще визначається, але два чиновники, знайомі з обговореннями, сказали Reuters, що вони очікують, що вона буде приблизно покривати фінансові потреби України протягом двох місяців, в основному за рахунок кредитів.

За даними джерел, гроші будуть надходити з бюджету ЄС і від урядів ЄС. Таким чином, вирішено відмовитися від планів, згідно з якими, що кошти можуть бути залучені на ринку з випуском спільних облігацій, забезпечених бюджетом ЄС.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) підрахував, що Україні потрібно близько 5 мільярдів доларів на місяць протягом як мінімум трьох місяців, щоб заповнити негайний фінансовий дефіцит, викликаний вторгненням Росії.

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