ЄС надасть Україні короткострокову фінансову допомогу, - Reuters

Європейська комісія має намір запропонувати в середу новий пакет фінансової допомоги Україні. Вона включатиме нові кредити для надання негайної ліквідності Києву і зобов'язання з довгострокового фінансування відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Розмір короткострокової фінансової підтримки все ще визначається, але два чиновники, знайомі з обговореннями, сказали Reuters, що вони очікують, що вона буде приблизно покривати фінансові потреби України протягом двох місяців, в основному за рахунок кредитів.

За даними джерел, гроші будуть надходити з бюджету ЄС і від урядів ЄС. Таким чином, вирішено відмовитися від планів, згідно з якими, що кошти можуть бути залучені на ринку з випуском спільних облігацій, забезпечених бюджетом ЄС.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) підрахував, що Україні потрібно близько 5 мільярдів доларів на місяць протягом як мінімум трьох місяців, щоб заповнити негайний фінансовий дефіцит, викликаний вторгненням Росії.

Голова Фонду Крісталіна Георгієва закликала до того, щоб ця підтримка надавалася у вигляді грантів, а не позик.

Масштаби підтримки ЄС залежатимуть також від того, скільки країн G7 готові внести свій внесок. Зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки запланована на другу половину цього тижня, якраз після того, як Комісія, як очікується, оприлюднить свої пропозиції.

Думки урядів розходяться щодо того, як підтримати Україну, причому багато хто віддає перевагу кредитам, попри точку зору МВФ і ймовірну нездатність України погасити їх. За словами дипломатів ЄС, Німеччина входить до числа урядів ЄС, які підтримують гранти.

За словами чиновників, пакет може виявитися сумішшю грантів і кредитів. Гроші підуть на виплату зарплат, пенсій і лікарняних.

Новий пакет буде надано на додаток до екстрених кредитів ЄС для Києва на суму 1,2 мільярда євро, про які ЄС домовився в січні, половина з яких вже виплачена, а решта, як очікується, буде виплачена найближчим часом.