ЕС предоставит Украине данные космической разведки

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина подала запрос о получении данных космической разведки. ЕС удовлетворил эту просьбу и предоставит Украине информацию со спутников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Жозепа Борреля.
"Украина попросила у ЕС данные космической разведки, над этим будет работать центр в Мадриде", - заявил европейский политик.
Напомним, Швейцария отказалась от нейтралитета и вводит санкции против России.
Также отметим, что в СМИ появилась информация о том, что 1 марта Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС.