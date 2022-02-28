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ЄС надасть Україні дані космічної розвідки

Автор: Наталія Юрченко

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна подала запит про отримання даних космічної розвідки. ЄС задовольнив це прохання і надасть Україні інформацію з супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Жозепа Борреля.

"Україна попросила у ЄС дані космічної розвідки, над цим працюватиме центр у Мадриді", - заявив європейський політик.

Нагадавши, Швейцарія відмовилася від нейтралітету і вводить санкції проти Росії.

Також відзначимо, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 1 березня Європарламент має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС.

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