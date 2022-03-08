ЕС предложит новый механизм наказания за дезинформацию во всем мире

Боррель заявил Европейскому парламенту, что ЕС должен иметь возможность заморозить активы и запретить поездки в блок тех, кто считается ответственным, чтобы привлечь внимание к таким злоупотреблениям информацией для манипулирования и введения в заблуждение.

"Я предложу новый механизм, который позволит нам наказывать этих злонамеренных дезинформаторов", - сказал Боррель, добавив, что он не пытается определить, что в новостях правда, а что ложь, а пытается защитить общество от манипуляций.

Он назвал российскую государственную телекомпанию Russia Today и информационное агентство Sputnik примерами "инструментов, позволяющих продвигать этот нарратив с целью манипулирования и введения в заблуждение" россиян в связи с вторжением Москвы в Украину.

Боррель сказал, что Москва не только бомбила дома и инфраструктуру в Украине, но и нацеливала россиян на фальшивые новости и дезинформацию. "Они бомбят свой разум", - сказал он.

Предложение поступило после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что блок из 27 членов запретит российские каналы после вторжения России в Украину.