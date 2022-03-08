RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС запропонує новий механізм покарання за дезінформацію у всьому світі

Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія запропонує новий механізм покарання за дезінформацію в усьому світі. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель послався на те, що є брехнею, навмисно поширюваної російськими державними ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боррель заявив Європейському парламенту, що ЄС повинен мати можливість заморозити активи і заборонити поїздки в блок тих, хто вважається відповідальним, щоб привернути увагу до таких зловживань інформацією для маніпулювання і введення в оману.

"Я запропоную новий механізм, який дозволить нам карати цих зловмисних дезінформаторів", - сказав Боррель, додавши, що він не намагається визначити, що в новинах правда, а що брехня, а намагається захистити суспільство від маніпуляцій.

Він назвав російську державну телекомпанію Russia Today і інформаційне агентство Sputnik прикладами "інструментів, що дозволяють просувати цей наратив з метою маніпулювання і введення в оману" росіян у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Боррель сказав, що Москва не тільки бомбила Будинки та інфраструктуру в Україні, а й націлювала росіян на фальшиві новини та дезінформацію. "Вони бомблять свій розум", - сказав він.

Пропозиція надійшла після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що блок з 27 членів заборонить російські канали після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація