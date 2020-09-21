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В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів

Вільнюс, Понеділок 21 вересня 2020 11:35
В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів
Фото: акція на підтримку чесних виборів у Білорусі (tyt.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Лідери Литви, Польщі і Румунії пропонують Євросоюзу розробити пакет допомоги демократичній Білорусі. У нього пропонують включити і безвізовий режим для громадян Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба президента Литви Гітанаса Науседи.

Зокрема, пакет допомоги буде включати:

  • торгівлю з ЄС;
  • допомогу в переговорах про вступ у Всесвітню торгову організацію;
  • безвізовий режим для громадян Білорусі;
  • диверсифікацію економіки та енергетичного сектору країни;
  • фінансування реструктуризації економіки;
  • залучення міжнародних фінансових структур в процес реформування економіки країни;
  • залучення інвестицій

"Якщо громадяни Білорусі вирішать провести в країні політичні та економічні реформи, створити незалежні інститути, які захищають права людини і свободу слова, ми допоможемо, поділимося своїми знаннями та досвідом", - зазначив Науседа.

Пропозиції за таким планом допомоги будуть представлені на засіданні Ради Європи 24-25 вересня.

Нагадаємо, раніше Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі, в якій визнав Координаційну раду представницьким органом влади. Також у ЄС після 5 листопада перестануть визнавати Олександра Лукашенка президентом країни.

Також РБК-Україна писало, що Польща може ввести проти Білорусі національні санкції.

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