В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів

Лідери Литви, Польщі і Румунії пропонують Євросоюзу розробити пакет допомоги демократичній Білорусі. У нього пропонують включити і безвізовий режим для громадян Білорусі.
Про це повідомляє прес-служба президента Литви Гітанаса Науседи.
Зокрема, пакет допомоги буде включати:
"Якщо громадяни Білорусі вирішать провести в країні політичні та економічні реформи, створити незалежні інститути, які захищають права людини і свободу слова, ми допоможемо, поділимося своїми знаннями та досвідом", - зазначив Науседа.
Пропозиції за таким планом допомоги будуть представлені на засіданні Ради Європи 24-25 вересня.
Нагадаємо, раніше Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі, в якій визнав Координаційну раду представницьким органом влади. Також у ЄС після 5 листопада перестануть визнавати Олександра Лукашенка президентом країни.
Також РБК-Україна писало, що Польща може ввести проти Білорусі національні санкції.