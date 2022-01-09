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ЕС предлагает Казахстану помощь в урегулировании кризиса

Автор: Артур Родивилов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в субботу заявил, что ЕС готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса. ОДКБ должна уважать законность в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской службы.

Он также призвал страны, которые в рамках ОДКБ направили в Казахстан свой военный контингент, уважать суверенитет этой страны.

"Военная поддержка извне должна осуществляться с уважением суверенитета и независимости Казахстана и фундаментальных прав его граждан", - добавил глава внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, ранее сообщалось что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, как уточняется, круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - пишет издание.

Такое решение было принято Советом коллективной безопасности ОДКБ 6 января. В частности, в Казахстан на ограниченный по времени период якобы для стабилизации и нормализации обстановки направлены "коллективные миротворческие силы организации". В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

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Казахстан