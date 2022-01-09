ЕС предлагает Казахстану помощь в урегулировании кризиса

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в субботу заявил, что ЕС готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса. ОДКБ должна уважать законность в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской службы .

Он также призвал страны, которые в рамках ОДКБ направили в Казахстан свой военный контингент, уважать суверенитет этой страны.

"Военная поддержка извне должна осуществляться с уважением суверенитета и независимости Казахстана и фундаментальных прав его граждан", - добавил глава внешнеполитической службы ЕС.