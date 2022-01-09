RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС пропонує Казахстану допомогу у врегулюванні кризи

Автор: Артур Родивилов

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель в суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. ОДКБ повинна поважати законність в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської служби.

Він також закликав країни, які в рамках ОДКБ направили в Казахстан свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.

"Військова підтримка ззовні повинна здійснюватися з повагою суверенітету і незалежності Казахстану і фундаментальних прав його громадян", - додав глава зовнішньополітичної служби ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ВДВ увійдуть до складу миротворчого контингенту ОДКБ в Казахстані.

"Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з більш ніж 70 літаків Іл - 76 і п'яти Ан-124, як уточнюється, цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ в Казахстан", - пише видання.

Таке рішення було прийнято Радою колективної безпеки ОДКБ 6 січня. Зокрема, В Казахстан на обмежений за часом період нібито для стабілізації і нормалізації обстановки спрямовані "колективні миротворчі сили організації". До їх складу увійшли підрозділи Збройних сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан