ЄС пропонує Казахстану допомогу у врегулюванні кризи

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель в суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. ОДКБ повинна поважати законність в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської служби.
Він також закликав країни, які в рамках ОДКБ направили в Казахстан свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.
"Військова підтримка ззовні повинна здійснюватися з повагою суверенітету і незалежності Казахстану і фундаментальних прав його громадян", - додав глава зовнішньополітичної служби ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ВДВ увійдуть до складу миротворчого контингенту ОДКБ в Казахстані.
"Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з більш ніж 70 літаків Іл - 76 і п'яти Ан-124, як уточнюється, цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ в Казахстан", - пише видання.
Таке рішення було прийнято Радою колективної безпеки ОДКБ 6 січня. Зокрема, В Казахстан на обмежений за часом період нібито для стабілізації і нормалізації обстановки спрямовані "колективні миротворчі сили організації". До їх складу увійшли підрозділи Збройних сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.