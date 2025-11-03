ЄС працює над забезпеченням сталої фінансової допомоги Україні, - фон дер Ляєн

Європейський Союз надає екстрену енергетичну допомогу Україні, а також працює над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у соцмережі Х .

Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні публікації пакета розширення - звітів Єврокомісії про рух країн-кандидатів у ЄС.

Глава Єврокомісії зазначила, що "Україна не буде самотньою цієї зими", а Євросоюз надасть енергетичну допомогу, щоб допомогти Києву в найближчі місяці.

"Водночас ми працюємо над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової допомоги Україні", - додала вона.

Глава Єврокомісії також нагадала, що 4 листопада буде ухвалений пакет розширення, "який буде відзначати надзвичайну відданість України європейському шляху протягом останнього року".

"Послання Єврокомісії є чітким: Україна готова рухатися вперед", - наголосила фон дер Ляєн.

Зеленський також повідомив про розмову з главою Єврокомісії.

"Уже завтра буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу-2025. Обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат", - зазначив президент.

За його словами, фон дер Ляєн розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу українській енергетиці.

"Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням. Домовилися, що наші команди вже на цьому тижні розпочнуть роботу над реалізацією всіх наших домовленостей, та узгодили спільні наступні контакти й кроки", - додав Зеленський.