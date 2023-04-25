ЄС працює над реалізацією замовлення боєприпасів для України, - Боррель

ЄС продовжує забезпечувати Україну військовим обладнанням, зброєю та боєприпасами для покриття невідкладних потреб з оборони від агресії. Країни Євросоюзу також працюють над реалізацією проєкту спільного замовлення артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомив Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами Борреля, загальний обсяг поставок військової підтримки вже перевищив 13 мільярдів євро. Згідно з планом, країни ЄС повинні поставити Україні 1 мільйон одиниць артилерійських боєприпасів та ракет.

"Перший шлях передбачав використання 1 мільярда євро, щоб відповісти на найбільш невідкладні потреби Україні. Ця робота продовжується. Я не можу навести вам конкретні цифри, але більше як 1000 ракет вже були надані Україні, зростає також кількість боєприпасів, хоча вона має зростати швидше наступними днями", - заявив він.

Другий шлях забезпечення України боєприпасами, який передбачав спільне замовлення країнами ЄС виробництва артилерійських боєприпасів на підприємствах оборонної промисловості, ще потребує спільного рішення, зазначив Боррель. Виділення для цього ще одного мільярда євро вже було погоджено на рівні ЄС.

"Третій шлях - збільшення спроможності нашої оборонної промисловості . Мій друг (єврокомісар, - ред.) Тьєрі Бретон невдовзі представить конкретні пропозиції для нарощування оборонного виробництва. Для цього нам буде потрібно використовувати те, що ми маємо, але ми маємо багато чого", - сказав Боррель.