ЕС работает над реализацией заказа боеприпасов для Украины, - Боррель

ЕС продолжает снабжать Украину военным оборудованием, оружием и боеприпасами для покрытия неотложных потребностей по обороне от агрессии. Страны Евросоюза также работают над реализацией проекта совместного заказа артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По словам Борреля, общий объем поставок военной поддержки уже превысил 13 млрд евро. Согласно плану страны ЕС должны поставить Украине 1 миллион единиц артиллерийских боеприпасов и ракет.

"Первый путь предусматривал использование 1 миллиарда евро, чтобы ответить на наиболее неотложные потребности Украины. Эта работа продолжается. Я не могу привести вам конкретные цифры, но более 1000 ракет уже были предоставлены Украине, растет также количество боеприпасов, хотя она должна расти скорее следующими. на днях", - заявил он.

Второй путь обеспечения Украины боеприпасами, который предусматривал совместный заказ странами ЕС производства артиллерийских боеприпасов на предприятиях оборонной промышленности, еще нуждается в общем решении, отметил Боррель. Выделение для этого еще одного миллиарда евро было согласовано на уровне ЕС.

"Третий путь - увеличение способности нашей оборонной промышленности. Мой друг (еврокомиссар, - ред.) Тьери Бретон вскоре представит конкретные предложения для наращивания оборонного производства. Для этого нам потребуется использовать то, что мы имеем, но мы имеем многое", - сказал Боррель.