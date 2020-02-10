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В ЕС повторно обратились к НКРЭКУ на счет платежей для экспорта электроэнергии

Новости » Энергетика     10.02.2020 - 17:02
В ЕС повторно обратились к НКРЭКУ на счет платежей для экспорта электроэнергии
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

В Энергосообществе предложили совместно пересмотреть методологию тарифообразования

Перед принятием Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решения об изменениях в Кодекс системы передачи в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии, Энергосообщество Европейского союза повторно просило отложить его. Об этом в ходе заседания комиссии в пятницу, 7 февраля, позицию Энергосообщества озвучила ее представитель в Украине Инна Суржук, передает РБК-Украина.

"На прошлой неделе мы направили письмо с просьбой отсрочить решение об изменениях в Кодекс системы передачи. Очевидно, после сегодняшней дискуссии есть проблема в методологии тарифообразования НЭК "Укрэнерго". Поэтому мы готовы инициировать совместную работу, для того, чтобы пересмотреть методологию тарифообразования "Укрэнерго", - отметила представитель Энергосообщества.

Напомним, члены НКРЭКУ разделились во вменении, однако большинством голосов приняли решение об утверждение изменений в Кодекс.

Стоит отметить, что ранее директор секретариата Энергетического сообщества Европейского Союза Янез Копач направил письмо НКРЭКУ и АМКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.

Как писало РБК-Украина, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что введение дополнительного платежа на экспорт электроэнергии – это шаг к энергокапитуляции Украины, а также отметил, что из-за возможного решения НКРЭКУ экспорт электроэнергии может остановиться и Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год.

НКРЭКУ вопреки рекомендациям ЕС ввела дополнительную плату для экспортеров электроэнергии АМКУ выступил против Ахметова в вопросе экспорта электроэнергии
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