ЄС повинен застосувати норму про форс-мажор та відтермінувати введення СВАМ для України, - експерт

Українську економіку чекають мільярдні втрати та скорочення зайнятості у випадку, якщо проти нашого експорту будуть у повному обсязі запроваджені норми екологічного мита СВАМ. Тому вже зараз влада має активізувати зусилля та добитися від ЄС відстрочки від введення цього мита, використовуючи норму про форс-мажор.

"Після запровадження СВАМ по всій економіці може відбутися скорочення зайнятості. Потенційна втрата робочих місць оцінюється у 73,1 тис. у 2026 р. А вже до 2034 р. загальна кількість втрачених робочих місць в господарській системі внаслідок запровадження СВАМ може сягнути 119,8 тис.", - попередила Кулик.

Водночас, вона зауважила: європейський регламент щодо СВАМ передбачає можливість дати відстрочку від податку, "якщо сталася непередбачувана, виняткова та неспровокована подія, яка знаходиться поза контролем одного або кількох третіх країн, на які поширюється CBAM, і ця подія має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури такої країни або відповідних країн".

"Наша країна вже більше 10 років знаходиться у стані війни росії проти України. Незабаром буде третя річниця повномасштабної війни. За цей час українська економіка та промисловість понесли катастрофічні втрати. Тому ми наполягаємо, що до України має бути застосоване "положення про форс-мажор", - підкреслила Кулик.

Вона підкреслила: продукція, яка підпала під регулювання СВАМ, посідає важливе місце в українському експорті. У відсоткових показниках, частка в українському експорті СВАМ-товарів до ЄС у 2023 році становила 15,4 %, а у першому півріччі 2024 року - 17,2 %. У загальному експорті України і у 2023 році, і у першому півріччі 2024 року частка СВАМ товарів сягала майже 10%.

"Це суттєві обсяги і суттєве наповнення для державного бюджету воюючої країни. Їх втрата може стати додатковим ударом для економіки України, чого точно не можна допустити. Ми вже декілька разів зверталися до уряду та наголошували на критичній необхідності проведення переговорів з ЄК щодо застосування положення про форс-мажор, фактично - відтермінування фінансових положень визначених Регламентом. І щонайменше таке відтермінування потрібно до 2030 року. Це точно може допомогти українському бізнесу не лише не втратити європейські ринки, а й декарбонізуватися", - резюмувала Кулик.

Як відомо, впровадження СВАМ в повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 р. Станом на 2030 - 2034 рр. негативний ефект для ВВП може сягнути 6,1 - 6,3%. В абсолютному вимірі це тотожно падінню ВВП на 8,7 млрд дол. США до 2026 р., 10,9 та 11,3 млрд дол. США до 2030 р. та 2034 р. відповідно.

Раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема - відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.