ЕС должен применить норму о форс-мажоре и отсрочить введение СВАМ для Украины, - эксперт

Украинскую экономику ждут миллиардные потери и сокращение занятости в случае, если против нашего экспорта будут в полном объеме введены нормы экологической пошлины СВАМ. Поэтому уже сейчас власть должна активизировать усилия и добиться от ЕС отсрочки от введения этой пошлины, используя норму о форс-мажоре.

"После введения СВАМ по всей экономике может произойти сокращение занятости. Потенциальная потеря рабочих мест оценивается в 73,1 тыс. в 2026 г. А уже к 2034 г. общее количество потерянных рабочих мест в хозяйственной системе в результате введения СВАМ может достичь 119,8 тыс.", - предупредила Кулик.

В то же время, она отметила: европейский регламент по СВАМ предусматривает возможность дать отсрочку от налога, "если произошло непредсказуемое, исключительное и неспровоцированное событие, которое находится вне контроля одного или нескольких третьих стран, на которые распространяется CBAM, и это событие имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры такой страны или соответствующих стран".

"Наша страна уже более 10 лет находится в состоянии войны России против Украины. Вскоре будет третья годовщина полномасштабной войны. За это время украинская экономика и промышленность понесли катастрофические потери. Поэтому мы настаиваем, что к Украине должно быть применено "положение о форс-мажоре", - подчеркнула Кулик.

Она подчеркнула: продукция, которая подпала под регулирование СВАМ, занимает важное место в украинском экспорте. В процентных показателях, доля в украинском экспорте СВАМ-товаров в ЕС в 2023 году составила 15,4 %, а в первом полугодии 2024 года - 17,2 %. В общем экспорте Украины и в 2023 году, и в первом полугодии 2024 года доля СВАМ товаров достигала почти 10%.

"Это существенные объемы и существенное наполнение для государственного бюджета воюющей страны. Их потеря может стать дополнительным ударом для экономики Украины, чего точно нельзя допустить. Мы уже несколько раз обращались к правительству и отмечали критическую необходимость проведения переговоров с ЕК по применению положения о форс-мажоре, фактически - отсрочка финансовых положений определенных Регламентом. И как минимум такая отсрочка нужна до 2030 года. Это точно может помочь украинскому бизнесу не только не потерять европейские рынки, но и декарбонизироваться", - резюмировала Кулик.

Как известно, внедрение СВАМ в полном объеме может привести к общему падению ВВП Украины на 4,8% в 2026 г. По состоянию на 2030 - 2034 гг. негативный эффект для ВВП может достичь 6,1 - 6,3%. В абсолютном измерении это тождественно падению ВВП на 8,7 млрд долл. США к 2026 г., 10,9 и 11,3 млрд долл. США к 2030 г. и 2034 г. соответственно.

Ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.