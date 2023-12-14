ЄС повинен сказати "так" принаймні одному рішенню щодо України, - прем'єр Ірландії

"Я відвідую засідання Європейської ради вже шість-сім років. Це, мабуть, одне з найважливіших, на яких я був присутнім, саме через важливі рішення, які ми повинні прийняти щодо України", - сказав Варадкар.

Як зазначив ірландський прем'єр, найважливішими рішеннями є ухвалення пакета допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"І ми маємо сказати "так" принаймні одному з цих двох, а в ідеалі - обом. Бо Україна в небезпеці. Україна не встоїть без підтримки - і постійної підтримки - як з боку Європейського союзу, так і США. І якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді Путін переможе", - наголосив Варадкар.

Саміт ЄС

Нагадаємо, саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів щодо вступу.

Угорщина готова піти на компроміси щодо фінансових питань, але блокує переговори про вступ України.

Початок саміту відклали, оскільки президент Європейської ради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічаються з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб умовити його змінити свою позицію щодо України.

Прибувши на саміт лідерів ЄС, Орбан заявив, що Угорщина "не зрушить з місця" у питанні членства України в ЄС.