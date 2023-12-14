ЕС должен сказать "да" по крайней мере одному решению по Украине, - премьер Ирландии

"Я посещаю заседание Европейского совета уже шесть-семь лет. Это, пожалуй, одно из важнейших, на которых я присутствовал, именно из-за важных решений, которые мы должны принять по Украине", - сказал Варадкар.

Как отметил ирландский премьер, важнейшими решениями является принятие пакета помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

"И мы должны сказать "да" по крайней мере одному из этих двух, а в идеале - обоим. Потому что Украина в опасности. Украина не устоит без поддержки - и постоянной поддержки - как со стороны Европейского союза, так и США. И если Украина не будет иметь поддержки со стороны ЕС и США, тогда Путин победит", - подчеркнул Варадкар.

Саммит ЕС

Напомним, саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря, должен одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров по вступлению.

Венгрия готова пойти на компромиссы по финансовым вопросам, но блокирует переговоры о вступлении Украины.

Начало саммита отложили, поскольку президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встречаются с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы уговорить его изменить свою позицию по Украине.

Прибыв на саммит лидеров ЕС, Орбан заявил, что Венгрия "не сдвинется с места" в вопросе членства Украины в ЕС.