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ЄС не потерпить атак на свої кордони. У Франції відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії

Фото: Жан-Ноель Барро, голова Міністерства закордонних справ Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Коментуючи зазіхання 47-го президента США Дональда Трампа на Гренландію, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський союз (ЄС) не потерпить атак на свої кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Барро, якого цитує Reuters.

Як нагадує Reuters, 6 січня, Трамп відмовився виключити військові або економічні дії в рамках свого бажання отримати контроль над Гренландією та Панамським каналом. 

Барро відзначив, що не вірить у те, що Штати можуть вторгнутись на великий арктичний острів, який є частиною Данії вже більше ніж 600 років. 

"Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати його суверенні кордони, ким би вони не були... Ми - сильний континент", - заявив міністр.

Зазіхання Трампа

Під час свого першого президентського терміну з 2017 по 2021-й Трамп висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії. Після чергових меседжів республіканця король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію і Фарерські острови.

Тим часом ЗМІ припускають, що відповідні висловлювання Трампа можуть бути викликані політикою протидії РФ і Китаю.

Про те, що стоїть за меседжами Трампа щодо Гренландії, а також Панамського каналу і Канади, - читайте авторському матеріалі РБК-Україна.

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