ЕС не потерпит атак на свои границы. Во Франции отреагировали на заявления Трампа по Гренландии

Как напоминает Reuters, 6 января, Трамп отказался исключить военные или экономические действия в рамках своего желания получить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

Барро отметил, что не верит в то, что Штаты могут вторгнуться на большой арктический остров, который является частью Дании уже более 600 лет.

"Не может быть и речи о том, что Европейский Союз позволит другим странам атаковать его суверенные границы, кем бы они ни были... Мы - сильный континент", - заявил министр.