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ЕС не потерпит атак на свои границы. Во Франции отреагировали на заявления Трампа по Гренландии

Фото: Жан-Ноэль Барро, глава Министерства иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Комментируя посягательства 47-го президента США Дональда Трампа на Гренландию, глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз (ЕС) не потерпит атак на свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Барро, которого цитирует Reuters.

Как напоминает Reuters, 6 января, Трамп отказался исключить военные или экономические действия в рамках своего желания получить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

Барро отметил, что не верит в то, что Штаты могут вторгнуться на большой арктический остров, который является частью Дании уже более 600 лет.

"Не может быть и речи о том, что Европейский Союз позволит другим странам атаковать его суверенные границы, кем бы они ни были... Мы - сильный континент", - заявил министр.

 

 

Посягательства Трампа

Во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021-й Трамп выражал заинтересованность в приобретении Гренландии. После очередных месседжей республиканца король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова.

Между тем СМИ предполагают, что соответствующие высказывания Трампа могут быть вызваны политикой противодействия РФ и Китаю.

О том, что стоит за месседжами Трампа относительно Гренландии, а также Панамского канала и Канады, - читайте авторском материале РБК-Украина.

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