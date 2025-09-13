UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

ЄС посилить візовий режим для громадян РФ вже до кінця року, - Politico

Фото: ЄС посилить візовий режим для громадян РФ вже до кінця року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз готується посилити правила видачі шенгенських віз громадянам Росії та інших "ворожих" країн вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представник Європейської комісії на умовах анонімності повідомив виданню, що нові рекомендації для країн ЄС, які мають бути опубліковані наприкінці року, матимуть рекомендації щодо більш жорстких обмежень на видачу віз росіянам та громадянам інших "ворожих" країн.

Два європейські дипломати з країн, що межують з Росією, заявили, що їхні уряди роками лобіювали в Брюсселі ухвалення подібних рекомендацій, а один із дипломатів назвав їх давно назрілими.

ЄС раніше вже скасував угоду про спрощення візового режиму з Росією. Проте видача віз залишається у компетенції окремих країн-членів, а це означає, що виконавча влада Комісії не може запровадити тотальну заборону на в'їзд росіян до країн блоку.

Національна політика країн-членів суттєво відрізняється: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують чи серйозно обмежують видачу віз громадянам Росії, за винятком особливих випадків; тоді як інші, включаючи Угорщину, Францію, Іспанію та Італію, продовжують видавати візи більш ліберально.

За словами представника Єврокомісії, майбутня загальноблокова стратегія, яка має бути оприлюднена в грудні, не встановлюватиме обов'язкових правил, а натомість викладе загальні рекомендації, включаючи суворіші критерії для в'їзду росіян.

Обмеження для росіян у ЄС

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини має намір досягти запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам РФ для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового пакета санкцій ЄС.

Окрім того, раніше низка країн Шенгенської зони ввели контроль на кордонах. Цей захід став вимушеною відповіддю на зростання кількості мігрантів і російське шпигунство.

Також раніше повідомлялось, що міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі домовились заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.

