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ЄС посилить перевірки імпорту зерна з України на тлі протестів фермерів, - єврокомісар

Фото: ЄС посилить перевірки імпорту зерна з України на тлі протестів фермерів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.

"Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації", - розповіла єврокомісар.

Вона наголосила, що ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі угод і щоб у них було право на транзит.

За її словами, країни ЄС також виграють. Експорт автомобільними шляхами в Україну з Польщі, Румунії та Словаччини зріс у два рази і перевищив обсяг товарів, що йдуть з України до цих країн.

"Це свідчить, що прикордонні країни також мають вигідний обмін", - додала Валеан.

Вона уточнила, що Україна експортувала понад 64 мільйони тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів через коридори солідарності з моменту їх створення у травні 2022 року та до січня.

Єврокомісар додала, що лише у січні транзитом через сусідні з Україною країни ЄС пройшло три мільйони тонн зерна, з яких приблизно 2,04 мільйона тонн - через Румунію.

Блокада кордону із Польщею

Нагадаємо, польські фермери кілька тижнів тому заблокували кордон з Україною. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на експорт.

Така ситуація склалася через те, що фермери незадоволені транзитом українського зерна через Польщу та бояться, що воно може залишатися в країні.

Нещодавно у Державній прикордонній службі України розповіли, яка ситуація на кордоні з Польщею та які КПП "стоять повністю".

 

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