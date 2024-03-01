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ЕС усилит проверки импорта зерна из Украины на фоне протестов фермеров, - еврокомиссар

Фото: ЕС усилит проверки импорта зерна из Украины на фоне протестов фермеров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз намерен усилить проверки за соблюдением договоренностей во время ввоза зерна из Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

"Закрытие границ никогда не является хорошей идеей, тем более границ с соседом, который так нуждается в сообщении. Пока соглашения выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением реализации", - рассказала еврокомиссар. 

Она подчеркнула, что ЕС должен проверить, не выходят ли перевозчики за рамки соглашений и чтобы у них было право на транзит.

По ее словам, страны ЕС также выигрывают. Экспорт по автомобильным путям в Украину из Польши, Румынии и Словакии вырос в два раза и превысил объем товаров, идущих из Украины в эти страны.

"Это показывает, что приграничные страны также имеют выгодный обмен", - добавила Валеан. 

Она уточнила, что Украина экспортировала более 64 миллионов тонн зерна, масличных культур и сопутствующих товаров через коридоры солидарности с момента их создания в мае 2022 года и до января. 

Еврокомиссар добавила, что только в январе транзитом через соседние с Украиной страны ЕС прошло три миллиона тонн зерна, из которых примерно 2,04 миллиона тонн - через Румынию.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские фермеры несколько недель назад заблокировали границу с Украиной. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт. 

Такая ситуация сложилась из-за того, что фермеры недовольны транзитом украинского зерна через Польшу и боятся, что оно может оставаться в стране. 

Недавно в Государственной пограничной службе Украины рассказали, какая ситуация на границе с Польшей и какие КПП "стоят полностью".

 

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