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ЄС за посередництвом Мелоні зміг досягти угоди про створення Фонду для України, - ЗМІ

Четвер 01 лютого 2024 15:06
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ЄС за посередництвом Мелоні зміг досягти угоди про створення Фонду для України, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні була посередником, щоб досягти угоди про створення Фонду для України в розмірі 50 млрд євро без вето Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на il Giornale.

Джерела видання в головуванні Ради ЄС заявили, що італійський уряд зіграв "провідну роль", а Джорджія Мелоні "була головною дійовою особою в посередництві, що дало змогу дійти до рішення, яке привело всіх до згоди".

Прем'єр-міністр, як повідомляють італійські джерела в Брюсселі, "почала свою дипломатичну роботу кілька місяців тому", з переговорів і зустрічей, у яких також брали участь міністри й шерпи, і активізувала її, починаючи із грудневого саміту Європейської ради, із зобов'язаннями, що досягли піку на останньому тижні.

З вівторка до четверга Мелоні провела три зустрічі з Орбаном щодо багаторічної фінансової рамкової програми ЄС на 2021-2027 роки, включно з планом фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Після телефонної розмови у вівторок і вчорашньої зустрічі в брюссельському готелі Amigo, за якою послідувала довга нічна робота делегацій, Мелоні та Орбан знову побачилися сьогодні вранці, перед початком позачергового засідання Європейської ради.

Саміт ЄС

Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня.

Попри це лідери ЄС уже схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Зокрема, стали відомі умови, за яких вдалося розблокувати допомогу Україні.

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