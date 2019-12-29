ЕС поприветствовал обмен пленными на Донбассе

Европейский союз приветствовал обмен пленными между Украиной и так называемыми "республиками" Донбасса и назвал его примером выполнения договоренностей, согласованных на саммите "нормандской четверки". Об этом говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы.

В ЕС ожидают, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса.

"Это долгожданный пример реализации мер, согласованных на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. Европейский союз рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса", - говорится в заявлении.

Евросоюз также призвал завершить расследование преступлений, "связанных с трагическими событиями 2014 года".

Кроме того, Брюссель продолжит поддерживать процесс выполнения минских соглашений, включая долгосрочное прекращение огня, а также переговоры в нормандском формате и мониторинговые усилия ОБСЕ.

Также ЕС в очередной раз заявил о безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Франция и Германия приветствуют обмен пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками".

Также Соединенные Штаты приветствовали возвращение уволенных в рамках обмена пленными из подконтрольного России Донбасса. Как отмечается, США стоит на стороне многих украинцев, остающихся в плену в России и в Крыму.