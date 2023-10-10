UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС попередив Маска про заходи за дезінформацію про атаки ХАМАС у Twitter

Фото: Ілон Маск, власник Twitter (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз може застосувати проти Twitter заходи, оскільки у соціальній мережі розповсюджують дезінформацію про терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль.

Про це сказано у листі єврокомісара Тьєррі Бретона власнику Twitter Ілону Маску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Після терористичних атак, скоєних ХАМАС проти Ізраїлю, ми маємо підстави вважати, що ваша платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС", - сказано в листі.

Бретон уточнює, що в Twitter розповсюджували підроблені та маніпулятивні зображення та факти, у тому числі старі зображення збройних конфліктів, які не мають відношення до справи, або військові кадри, які насправді були зроблені у відеоіграх.

"Це явно помилкова інформація, що вводить в оману", - додав єврокомісар.

Він закликав Маска протягом найближчих 24 годин забезпечити "швидку, точну та повну відповідь" на прохання зв'язатися з Європолом та "відповідними правоохоронними органами" щодо дезінформації у Twitter.

Варто зауважити, що кілька місяців тому в ЄС набули чинності закони, що регулюють контент у соцмережах на території країн блоку. Тепер Маску може загрожувати штраф у розмірі 6% його доходів від Twitter або повне блокування в ЄС, якщо він відмовиться виконувати вимоги.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та брали у заручники як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти терористів. Країна завдала низки ударів по дислокації бойовиків у секторі Газа.

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльTwitterЕвросоюзИлон Маск