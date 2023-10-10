ЕС предупредил Маска о мерах за дезинформацию об атаках ХАМАС в Twitter

"После террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля, у нас есть основания полагать, что ваша платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС" , - сказано в письме.

Бретон уточняет, что в Twitter распространяли поддельные и манипулятивные изображения и факты, в том числе старые изображения вооруженных конфликтов, не имеющих отношения к делу, или военные кадры, которые на самом деле были сделаны в видеоиграх.

"Это явно ложная или вводящая в заблуждение информация", - добавил еврокомиссар.

Он призвал Маска в течение ближайших 24 часов обеспечить "быстрый, точный и полный ответ" на просьбу связаться с Европолом и "соответствующими правоохранительными органами" насчет дезинформации в Twitter.

Стоит заметить, что несколько месяцев назад в ЕС вступили в силу законы, которые регулируют контент в соцсетях на территории стран блока. Теперь Маску может грозить штраф в размере 6% от его доходов от Twitter или полная блокировка в ЕС, если он откажется выполнять требования.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и брали в заложники как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал свою операцию против террористов. Страна нанесла ряд ударов по дислокации боевиков в секторе Газа.

Более детально о ситуации в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина.