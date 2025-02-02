У ЄС попередили США про заходи у відповідь, якщо Трамп запровадить мита

Відповідну можливість Єврокомісія та країни-члени ЄС обговорять у вівторок, на зустрічі міністрів торгівлі у Варшаві.

Представник комісії заявив, що на даному етапі Європейський союз не знав про введення додаткових мит на продукцію ЄС, наголосивши, що торговельні та інвестиційні відносини зі США є найбільшими у світі. Він зазначив, що використання мит було "шкідливим для всіх сторін", і Євросоюз шкодує про рішення Трампа запровадити їх для Канади, Мексики та Китаю.

"ЄС буде жорстко реагувати на улюбленого торговельного партнера, який несправедливо або довільно вводить мита на товари ЄС. На карту поставлено багато чого", - заявив представник Єврокомісії.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що важливо не розділяти світ новими торговими бар'єрами, оскільки від глобалізації виграють усі. Водночас реагуючи на слова Трампа, канцлер Німеччини заявив, що Євросоюз має "простір для дії" як велика економічна сила.

"Ми намагатимемося продовжувати економічні відносини разом із перспективою співпраці та кооперації", - наголосив Шольц.