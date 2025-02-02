В ЕС предупредили США об ответных мерах, если Трамп введет пошлины

Соответствующую возможность Еврокомиссия и страны-члены ЕС обсудят во вторник, на встрече министров торговли в Варшаве.

Представитель комиссии заявил, что на данном этапе Европейский союз не знал о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС, подчеркнув, что торговые и инвестиционные отношения с США являются крупнейшими в мире. Он отметил, что использование пошлин было "вредным для всех сторон", и Евросоюз сожалеет о решении Трампа ввести их для Канады, Мексики и Китая.

"ЕС будет жестко реагировать на любимого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары ЕС. На карту поставлено многое", - заявил представитель Еврокомиссии.

Отметим, что канцлер германии Олаф Шольц сказал, что важно не разделять мир новыми торговыми барьерами, поскольку от глобализации выиграют все. В то же время реагируя на слова Трампа, канцлер Германии заявил, что Евросоюз имеет "пространство для действия" как большая экономическая сила.

"Мы будем пытаться продолжать экономические отношения вместе с перспективой сотрудничества и кооперации", - подчеркнул Шольц.