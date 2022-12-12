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В ЄС попередили про ризик дефіциту газу в наступному році

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський Союз ризикує зіткнутися з дефіцитом газу в наступному році, якщо Росія й далі скорочуватиме поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час пресконференції президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що можливий дефіцит газу становитиме близько 30 млрд кубометрів.

"Незважаючи на вжиті нами заходи, ми все одно можемо зіткнутися з нестачею до 30 мільярдів кубометрів газу в наступному році", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЄС розійшлись думки щодо обмеження ціни на російський газ.

Тим часом Німеччина вперше за 50 років переживає зиму без російського палива, а виробник електроенергії досить оптимістично налаштований щодо стабільності ситуації.

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