В ЕС предупредили о риске дефицита газа в следующем году

Европейский Союз рискует столкнуться с дефицитом газа в следующем году, если Россия будет и дальше сокращать поставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Несмотря на предпринятые нами меры, мы все равно можем столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", - заявила Урсула фон дер Ляен.

Во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что возможный дефицит газа будет составлять около 30 млрд кубометров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ЕС разошлись мнения по ограничению цены на российский газ.

Тем временем Германия впервые за 50 лет переживает зиму без российского топлива, а производитель электроэнергии достаточно оптимистично настроен по поводу стабильности ситуации.

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