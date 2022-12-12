ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС предупредили о риске дефицита газа в следующем году

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 14:35
В ЕС предупредили о риске дефицита газа в следующем году Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский Союз рискует столкнуться с дефицитом газа в следующем году, если Россия будет и дальше сокращать поставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что возможный дефицит газа будет составлять около 30 млрд кубометров.

"Несмотря на предпринятые нами меры, мы все равно можем столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", - заявила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ЕС разошлись мнения по ограничению цены на российский газ.

Тем временем Германия впервые за 50 лет переживает зиму без российского топлива, а производитель электроэнергии достаточно оптимистично настроен по поводу стабильности ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Газ
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство