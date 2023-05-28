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ЕС пообещал привлечь к ответственности руководство РФ за атаки на Киев и Днепр

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Воскресенье 28 мая 2023 18:13
ЕС пообещал привлечь к ответственности руководство РФ за атаки на Киев и Днепр Фото: ЕС пообещал привлечь к ответственности руководство РФ за атаки на Киев и Днепр (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Европейском союзе отреагировали на последние российские атаки по Днепру и Киеву. В Брюсселе пообещали привлечь к ответственности руководство России за террор украинского гражданского населения.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь в Киеве на рассвете Дня Киева. Руководство и виновные будут привлечены к ответственности", - заявила она.

При этом представительница ЕС добавила, что Брюссель по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.

Ночная атака дронов на Киев

Ночью 28 мая оккупанты атаковали Украину самым большим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. Украинские силы ПВО сбили 52 из 54 дронов.

При этом в столичном районе военные уничтожили более 40 дронов. В Киеве в четырех разных районах упали обломки беспилотников, в результате чего в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще два - получили ранения.

Атака на Днепр

26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре. На месте происшествия возник пожар, повреждения также получили соседние здания и автомобили.

Все подробности ракетной атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина.

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