ЄС пообіцяв надати фінансування Україні не пізніше березня, - Euractiv

Зазначається, що 1 лютого лідери ЄС проведуть саміт, щоб ще раз узгодити бюджет та ухвалити пакет допомоги Україні на чотири роки у розмірі 50 млрд євро.

Видання наголошує, що у разі повторного блокування рішення Угорщиною офіційні особи ЄС розробили запасний план вартістю до 20 млрд євро, використовуючи структуру боргу, яка обходить стороною заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Крім того, за даними Euractiv, в ЄС є декілька резервних варіантів, щоб забезпечити фінансування допомоги для України цього року. Джерела видання повідомляють, що фінансування нададуть не пізніше березня.

"Незалежно від остаточних модальностей, ЄС пообіцяв Києву надати фінансування не пізніше березня", - йдеться у матеріалі.

Що цьому передувало

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14-15 грудня. Але Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на окремому саміті ЄС на початку лютого. Країни-члени Європейського Союзу також розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити фінансування.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан визнав, що країни ЄС можуть виділити Україні 50 млрд євро і без Угорщини.